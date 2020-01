Hat Sogwirkung: Die neue Cervecería in Amsterdam

Mediterrane Farbpalette, moderner Touch

Das Interieur orientiert sich an einer typischen, gemütlichen spanischen „cervecería”: einem Ort, wo die Spanier nach Büroschluss gern noch hängenbleiben, um mit Kollegen und Freunden in informellem Rahmen eine „caña“ zu trinken und einige „tapas” einzuwerfen. Eine „caña” ist der üblichste Begriff in den Bars in Spanien, mit dem man Bier bestellt – meist ein 0,2l-Glas. Und „tapas“ sind die spanischen Appetithäppchen, von denen man einfach nicht genug kriegen kann.

Kehrt man in der „Cervecería” in Amsterdam ein, fühlt man sich sofort freundlich empfangen. Das Innere wirkt einfach einladend und lebendig. Dabei hat man die Wahl: An der Bar sitzend, an einem hohen Tisch versammelt oder an einem klassischen Tisch speisend … lassen sich die Bier-Sorten und die geschmackvollen Köstlichkeiten – von Tapas über Paellas bis zu exquisiten Nachspeisen – des katalanischen Küchenchefs Georg gleichermaßen genießen.

Typisch iberische Snacks

Eine kleine Auswahl aus der Speisekarte: „pimientos de padron“ (Bratpaprika mit Meersalz) um 6,95 €, Spargel à la Barbacoa (5,95€), mit Pilzen gefüllte Zucchini-Blüten (8,95 €), „patatas bravas” (4,95 €), Pata Negra Schinken (10,95 €), Manchego-Käse (8,95€), Bacalao (Kabeljau) mit Spinat (11,95 €), Muscheln à la Marinera (7,95 €), Garnelen in Cider-Sauce. Als Nachspeise bieten sich an: Crema de San José (5,95 €), spanischer Käsekuchen (6,95 €), Churros mit Schokolade (6,95 €) oder Gebratene Äpfel mit Vanille-Eis (7,95 €).