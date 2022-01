Halle-luja!

Das bedeutet, dass dieses Konzept sowohl Geh- als auch Radwege umfassen wird. Damit will man das Nachhaltigkeitsprogramm von Vilnius unterstützen, das die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer in der Stadt verbessern soll. Es heißt aber auch, dass man sich der „unpassenden Kioske und Büroräume, die in den letzten zehn Jahren im Bahnhof errichtet worden sind“, entledigen wird. Sprich: Manches wird schlichtweg geschliffen werden, um Neuem Platz zu machen.

Busbahnhof mit Gastro-Terrasse

So soll etwa ein Teil des so freiwerdenden Platzes in einen Park umgewandelt werden. Und auch der vorgelagerte Busbahnhof wird im Zuge des Baus von Green Connect mitbedacht: Ähnlich wie die Brücke wird auch dieser mit einem gebogenen Dach aus Brettschichtholz versehen werden. Dieses Dach jedoch wird eine Terrasse enthalten, die mittels schicker Gastronomie die Bevölkerung anlocken soll.

Unsere Vorschläge bieten eine Fülle neuer öffentlicher Flächen. Sie werden das gesamte Gelände in einen Ort verwandeln, der nicht nur für die Nutzer des Verkehrsknotens relevant sein wird. Sondern auch für die Stadt Vilnius und die örtliche Gemeinschaft. Gianluca Racana, Studioleiter von Zaha Hadid Architects

Warum das Projekt Green Connect heißt, wird spätestens dann ersichtlich sein, wenn die 300 neuen Bäume, die der zum Bahnhof zugehörige Landschaftsentwurf von Zaha Hadid Architects vorsieht, gepflanzt und die Wassergärten aktiviert wurden. Die Vision reicht gar so weit, dass durch die bepflanzten Areale und Dächer gar die Artenvielfalt der Region gefördert wird.