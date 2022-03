Grünes Kleinod „Stadtbaumhaus“

Mit dem ersten „Stadtbaumhaus“ hat smartvoll einen grünen Punkt ins Luftbild der österreichischen Bundeshauptstadt Wien gepflanzt. Und zwar im 16. Bezirk. Also in einem ehemaligen „Arbeiterbezirk“, wo lange Zeit jeder Quadratmeter für den Wohnbau genutzt wurde. Gründerzeithäuser beherrschen weite Teile dieser Zone und heben sich „grau“ vom Stadtbild der sonst so grünen Metropole ab.

Maßnahmen wie diese entbehren jeglicher politischen Couleur. Jeder Hausbesitzer kann sich aktiv entscheiden, einen Umbau derart zu gestalten und damit das Stadtklima verbessern. Architekt Philipp Buxbaum, Büro smartvoll

Das smartvoll Team orientiert sich zwar an der umgebenden Bebauung. Es schafft jedoch eine Lösung, die für menschen- und umweltfreundliche Nachverdichtung sorgt: Statt den Dachboden eines Gründerzeithauses auf klassische Art auszubauen, setzt das „Stadtbaumhaus“ einen grünen Hotspot ins Häusermeer. Und zwar einen, der über drei Stockwerke und rund 130 Quadratmeter aufwärts wuchert.