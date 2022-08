Ende des 14. Jahrhunderts war sie Hauptstadt der Ming Dynastie. Von 1927 bis 1949 jene der Republik China. Heute ist Nanjing ein politisch kulturelles Zentrum der Volksrepublik China – mit großer Geschichte und rasantem Wachstum. 6.500.000 Einwohner zählte man bereits 2018. Ballungsraum mitgerechnet, waren es zwei Jahre später über neun Millionen. Eine Zahl, die stetig steigt. Grund genug für die Regierung, 2015 die Jiangbei New Area zu gründen und Nanjing über den Jangtse-Fluss nach Westen zu erweitern. An modernen Wolkenkratzern mangelt es dort nicht. Dafür aber an Freiraum und Natur. Jetzt ist eine grüne Oase für Nanjing in Planung: Die „Oasis Towers“.

Zuflucht im Hochhäuser-Meer

Das niederländische Büro MVRDV wurde jüngst zum Sieger des Wettbewerbs für einen Mixed-Use-Komplex am Rande des Finanzbezirks der Jiangbei New Area ernannt. Und was die Architekten für den extrem dichten Stadtteil entworfen haben, verspricht den Bewohnern eine zwar verhältnismäßig kleine, jedoch erholsame Zuflucht.