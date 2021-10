Große Oper in Düsseldorf

Für CENTRUM wäre die „Oper für alle“ ein weiteres Prestigeprojekt in Düsseldorf. Die Gruppe ist aufEntwicklung moderner Einzelhandelsflächen in 1A-Lagen in großen deutschen Städten spezialisiert. Und ihrspektakuläres Geschäftshaus „Kö-Bogen 2“ im Herzen Düsseldorfs hat immerhin Europas bislang größte Grünfassade geschaffen. Das innovative Gebäude wurde inzwischen mehrfach ausgezeichnet.

„Oper für alle“ mit Zusatznutzen

In einer Aussendung des Unternehmens zum aktuellen Projekt heißt es: „Es ist von uns beabsichtigt, der Stadt Düsseldorf die neue „Oper für Alle“ zu einem Zeitpunkt, an dem das Baurecht und das genaue Bauprogramm des Opernbauteils feststeht, zu einem Festpreis zu errichten. Die kommerziellen Nutzungen als Hotel, Büro und Wohnraum, die den Opernbetrieb nicht beeinträchtigen, haben einen weiteren Vorteil: Sie senken erheblich Kosten und Risiken für die Stadt“.