Gipfelstürmer in Down Under

Die umgedrehte CO₂-Kurve

Es wird laut Developer das erste CO₂-negative Gebäude Westaustraliens sein. Doch man peilt auch einen überregionalen Rekord an. Mit seiner geplanten Höhe von 186,5 Metern soll C6 das höchste Holz-Hochhaus der Welt werden. Ein Rekord, der derzeit noch vom 85,4 Meter hohen Mjøstårnet in Norwegen gehalten wird. In der Skyline von Perth wird der grüne Tower künftig die dritthöchste Spitze bilden.

Der Entwurf stammt vom australischen Architekturbüro Elenberg Fraser, das die Hochhaus-Architektur in Down Under maßgeblich mitgeprägt hat. „C6 ist mehr als nur ein Gebäude“, erklärt Architekt Callum Fraser. „Es ist ein neues Bausystem, das die CO₂-Kurve umdreht – von der Erzeugung schädlicher Emissionen hin zur Abscheidung und Speicherung von CO₂.“