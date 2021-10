Gelandet, um zu bleiben

Aus heutiger Sicht ist der Name Futuro House wahrlich ein visionär gewählter! Denn als der finnische Architekt und Designer Matti Suuronen in den 1960er sein bewohnbares Miniheim konstruierte, wusste er freilich nicht, dass 60 Jahre später seine Idee zum internationalen Trend werden würde: Das Leben in einem nur wenige Quadratmeter großen Wohnraum. So genannte Tiny Houses boomen heute bekanntlich überall auf der Welt.

Ein UFO namens Futuro House

Er selbst wählte den Begriff Futuro House freilich eher deshalb, weil sein Objekt ganz konkret der Form eines futuristischen UFOs nachempfunden ist. Sein Konzept war damals von der erstmals im großen Stil geführten UFO-Debatte inspiriert. 1952 war es zu einer Sichtungswelle über Washington, D.C. gekommen, die für anhaltende Aufmerksamkeit in der Presse sorgte.

Wann landen die Aliens?

Mit zunehmendem öffentlichen Interesse bei anhaltenden Sichtungen wurde das Thema schließlich von höchster Stelle behandelt. Der US-Kongress führte 1966 Anhörungen zu dem Phänomen durch und strebte eine Untersuchung außerhalb des Militärs an. Eben in dieser Zeit landete plötzlich das Futuro House.