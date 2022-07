Gebaut für weitere Leben

Für den Fritz Hansen Pavillon wurden bewusst kohlenstoffarme Materialien gewählt. Weil die Architekten das Prinzip der Kreislaufwirtschaft vor Augen hatten, ist er zudem speziell für Zerlegbarkeit konzipiert.

Wiederverwertung statt Deponie

Dadurch wurde sichergestellt, dass seine Demontage ein Minimum an Abfall verursacht und alle Materialien an anderer Stelle wiederverwendet werden können. Unter anderem etwa beim geplanten Umbau des Fritz Hansen Hauptsitzes inAllerød:Dieses 2021 in dieWege geleitete Projekt soll das Büro des Unternehmens in eine moderne, einladende Umgebung verwandeln.