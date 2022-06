Futuristischer Badetempel

Auf Papirøen wurden früher riesige Rollen Papier von Frachtschiffen angeliefert und in großen Hallen gelagert. Aus dieser Zeit hat die Papierinsel in Kopenhagen ihren Namen. Bis vor einigen Jahren war sie allerdings besser bekannt als Streetfood-Mekka, nachdem in die einstigen Lagerhallen die besten Fressbuden der Stadt eingezogen waren. Daneben gab es ein buntes Programm an Ausstellungen, Konzerten und Flohmärkten. Eine Zwischennutzung, die das in Kopenhagen ansässige Architekturbüro Cobe im Rahmen des Masterplans vorgesehen hatte. Papirøen war so erfolgreich, dass sie zur viertgrößten Sehenswürdigkeit der dänischen Hauptstadt avancierte.