Frivoler Eskapismus

Zwei Monate vor dem letzten Lockdown feierte man schließlich in der Esterházygasse im sechsten Wiener Gemeindebezirk die Eröffnung. Mittlerweile hat sich die Buchungslage stabilisiert und das flamboyante Interieur hat das Haus zur vielgebuchten Foto-Location gemacht. Was hinter dem Konzept steckt, und warum es in der Josefine nur maßgefertigtes Mobiliar gibt, verrät Architekt Daniel Hora im Interview mit dem ubm magazin.

Das Design erregt natürlich Aufmerksamkeit und polarisiert, auch weil es etwas riskiert und bewusst weggeht von diesem Minimalismus. Daniel Hora, Architekt

Welche Vision steht hinter dem Hotel Josefine?

Daniel Hora: Die Vision war, ein Hotel zu entwerfen, in das man hineingeht und in eine andere Welt kommt. Es sollte ein Ort sein, wo man Zeit und Raum vergisst und immer wieder etwas Neues entdeckt. Gut beobachten kann man das bei einem Besuch in der Bar. Oft merkt man erst nachher, wenn man auf die Straße tritt, ob es noch Nacht oder schon Tag ist. Durch diese Farbgebung und die Führung durch das Hotel vergisst man wirklich die Zeit da drin. Das war im Grunde das übergeordnete Konzept dahinter.