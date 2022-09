Frische Brise in Rotterdam

Der Port of Rotterdam ist der größte Hafen Europas; weltweit werden nur in neun asiatischen Anlagen größere Mengen an Containern umgeschlagen. Auch die Folgen der Corona-Pandemie scheinen ausgestanden zu sein: Mit 15,3 Millionen TEU-Containern, also den großen Zwanzig-Fuß-Standardcontainern, wurde im Vorjahr (mit einer Gesamtmenge von 468,7 Millionen Tonnen) sogar ein neuer Rekord aufgestellt. Geschäftsführer Allard Castelein durfte im Februar eine Dividende von 122,6 Millionen Euro an die Stadt Rotterdam und an den niederländischen Staat verkünden.

Investitionen in die Energiewende

Der Hafen, der seit Beginn des 14. Jahrhunderts genutzt und stetig ausgebaut wird, ist heute für Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 24 Metern anfahrbar. Die Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität ist für Allard Castelein ein Auftrag, mutig in Richtung Zukunft zu segeln: „Was das Umschlagsvolumen betrifft, so hat der Hafen wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. Wir investieren jetzt in den Bau zusätzlicher Terminalkapazitäten, um den Containersektor weiter zu fördern.“