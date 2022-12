Ein neues Hochhaus-Ensemble wird Frankfurts Europaviertel bereichern. Designt hat es das ortsansässige Büro Ferdinand Heide, dessen Entwurf sich im Wettbewerb gegen jene internationaler Star-Architekten durchgesetzt hat. Und Frankfurts neue Spitze hat in der Tat „den Dreh heraus“.

Es waren große Namen, die sich da auf der Teilnehmerliste des Wettbewerbs ums neue Großprojekt im Frankfurter Europaviertel fanden. International berühmte Studios wie etwa David Chipperfield Architects oder Herzog & de Meuron hatten Entwürfe vorgelegt. Auf Platz eins landete allerdings der Vorschlag des (noch) nicht annähernd so bekannten, lokalen Büros Ferdinand Heide Architekt. Selbst in der deutschen Metropole ansässig, wird es nun Frankfurts neue Spitze gestalten: Ein Ensemble mit zwei außergewöhnlichen, spektakulär in sich gedrehten Hochhäusern. Und eines davon soll alle bisherigen Bürotürme Deutschlands überragen.