„Fotografiska“ erobert New York

Vergleichbares hat New York lang nicht mehr erlebt. Schon klar, dass auch neue Kulturzentren wie „The Shed“ eine Menge Aufsehen erregten. Doch die erst im vergangenen Winter eröffnete US-Dependance des berühmten Stockholmer Fotografiska ist ein ganz anderes Kaliber. Schließlich residiert das moderne Fotomuseum in einem zwischen 1892 und 1894 errichteten Stadthaus. Und dieses wurde eigens für den Zweck umgebaut und adaptiert, ohne den historischen Charakter seiner Außenansicht zu verlieren. Anders gesagt: Außen würdig bewahrtes Gestern, innen Hi-Tech und kreatives Morgen.

Historisches Haus, moderne Kunst

Der neue US-Außenposten des 2010 gegründeten Fotografiska-Museums thront in Manhattan. Genauer gesagt: 281 Park Ave South und 22nd Street im Flatiron District. Hier hat das New Yorker Architekturbüro Cetra Ruddy die sechs Etagen des alten, als Wahrzeichen verehrten Bauwerks einer gründlichen Modernisierung unterzogen. In enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern Jan und Per Broman, den Gründern des erfolgreichen schwedischen Fotografiska.