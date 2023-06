Form folgt Grundstück

Die Idee und die Form des Wohngebäudes ergaben sich aus der unregelmäßigen polygonalen Form des Grundstücks, so Franta. Der Baukörper wurde zunächst entsprechend der Funktion der Wohnungen geformt. Sodann wurde eine Begrenzungslinie entlang der Grundstücksgrenzen gezogen und der Wohnblock danach ausgerichtet mit Balkonen umgeben. So entstand ein zur Umgebung hin weitgehend offenes Gebäude, was die Wohnqualität steigert.