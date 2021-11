Flavour Pairing nach Art des Hauses

Eben dieses Phänomen hat die Architekten von MARS Studio dazu veranlasst, ein architektonisches Konzept nach ähnlichen Überlegungen zu realisieren. Die Somesome Bar and Restaurant im chinesischen Taikoo Li Sanlitun. Schließlich wünschten sich die Auftraggeber ein „modernes, aber doch klassisches Lokal“, das seinen Gästen Intimität gewähren aber auch Austausch ermöglichen sollte. Sprich: Allein die Grundbedingungen schrien schon nach einer Kombination aus auf den ersten Blick schwer zu vereinbaren Elementen.

Wechselspiel der Formen

Wie aber kann so ein Spagat im optischen Sinne gelingen? Indem man Elemente miteinander kombiniert, die nicht zu erwarten sind, meinen die Architekten. Als Grundlage diente ihnen dabei erst einmal ein Wechselspiel aus geometrischen und runden Formen. So wirkt das Lokal, als wäre es in einem Felsen versenkt.

Sprich: Der Rundbogeneingang wurde in die schlichte Betonfassade eingeschnitten. Erst wenn man diesen durchschreitet, gelangt man in den Speisesaal der Somesome Bar. Und dieser überrascht dann sogleich durch die Erkenntnis, dass man sich keineswegs in einer dunklen Höhle befindet. Vielmehr wird der gesamte Raum durch hohe Faltfenster, die über die gesamte Länge gezogen werden, regelrecht mit Licht geflutet.