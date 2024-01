Fels in der städtischen Brandung

Größtes Kulturprojekt

Entworfen wurde das neue Museum von Ennead Architects aus New York in Zusammenarbeit mit dem in Milwaukee ansässigen Studio Kahler Slater. Die beiden Architekturbüros schaffen damit "das größte Kulturprojekt in der Geschichte Wisconsins", wie es offiziell heißt. Auf einem 2,4 Hektar großen Gelände im Haymarket District in Downtown Milwaukee, einem belebten und beliebten Viertel, wird ein fünfstöckiges Gebäude aus Stahl und Glas errichtet.

Inspiriert wurde der Entwurf von der Landschaft Wisconsins. Die Designer nahmen dafür Anleihe bei der markanten Geologie im Mill Bluff State Park. Der Nationalpark ist für seine Felsformationen berühmt, ebendiesen wurde das neue MPM nachempfunden. Drei Gebäudeteile stellen die ungewöhnlichen Felsen im Mittleren Westen dar. Die abgerundeten, eingekerbten Ecken des Museums sollen die Veränderung der Natur durch Erosion und Verwitterung im Laufe der Jahrtausende widerspiegeln.