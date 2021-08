Fein dinieren im versunkenen Periskop

„Under”, Europas erstes Unterwasser-Restaurant in Lindesnes, Norwegen, öffnete heuer seine submarinen Pforten. Es befindet sich am südlichsten Punkt der norwegischen Küste, an dem die Wogen aus dem Norden und dem Süden zusammenbranden. Hier gedeihen sowohl im Salzwasser als auch im Brackwasser lebende Meerestiere, die Artenvielfalt ist enorm.

„Under” als Forschungszentrum

Dabei fungiert das Restaurant „Under” nicht nur als Gourmet-Tempel; es ist gleichzeitig auch Forschungszentrum für Meereslebewesen – eine Hommage an die Meeresfauna und die wilde, felsige Küste. Dies kommt schon im Namen zum Ausdruck, denn im Norwegischen bedeutet „under” sowohl „unten” als auch „Wunder”.