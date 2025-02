Fein dinieren im Fischbauch

Houtouwan, ein Dorf auf der chinesischen Insel Shengshan, hat es zu Berühmtheit gebracht: Das „chinese ghost village“ wurde bereits in Dokumentationen in CNN und im Magazin National Geographic abgefeatured. Versteckt zwischen den Hügeln und Klippen des Zhoushan-Archipels , dem größten Fischerei-Gebiets Chinas, hat das einstige Fischerdorf seine Blütezeit ab den 1950er Jahren erlebt.

Bereits in der Ming- und Qing-Dynastie war die Insel ein bedeutender Umschlagplatz für aquatische Produkte. Shengshan, der Zhoushan- beziehungsweise Shengsi-Archipel, liegen südlich der Mündung des Jangtse , des längsten Flusses der Volksrepublik China. Die Fahrt von Shanghai nach Shengshan dauert insgesamt zwischen drei bis fünf Stunden, wobei man von Shanghais Tiefseehafen Yangshan mit der Fähre zur Insel Shengsi und danach zu Shengshan gelangt.

Das Reef Restaurant nimmt von der Form her Anleihen bei organischen Strukturen, wie man sie in der Meereswelt findet.

Auf zwei Ebenen soll das Restaurant unterschiedliche Erlebniswelten bieten: Im Erdgeschoss können Gäste in einem VIP-Bereich der Zubereitung frisch gefangener Meeresfrüchte durch den Chefkoch zusehen. Im Obergeschoss wird die „Ästhetik der Fischgräten“ durch die Innenarchitektur erlebbar: Der Speiseraum vermittelt das Gefühl, sich im Inneren eines Fischbauches zu befinden – und ringsum haben die Gästen einen beeindruckenden Panoramablick auf das Meer.

Das geplante Reef Restaurant ist eindeutig mehr als ein kulinarischer Ort. Mit seiner Muschel- beziehungsweise fischähnlichen Form ist es eine kulturelle Landmarke, zu Ehren des maritimen Lebens rund um die Insel Shengshan. Gemeinsam mit dem angrenzenden Museum für Fischereikultur und dem modularen Anglers’ Block bildet es eine Einheit, die Tradition und Moderne verbinden kann.

Das fragile Gleichgewicht des Ökosystems Meer schützen

Benedetta Tagliabue legt Wert auf Nachhaltigkeit. „Von der Verwendung lokaler und natürlicher Materialien wie Holz bis hin zu energieeffizienten Konstruktionsmerkmalen sind wir bestrebt, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig die natürliche Schönheit der Insel für künftige Generationen zu erhalten“, heißt es bei EMBT.

Die Architektur soll sich so nahtlos in die Landschaft integrieren. Mit dem Einsatz regionaler Ressourcen will man nicht zuletzt das fragile Gleichgewicht des Ökosystems Küste und Meer schützen. Das Bauwerk beeindruckt selbstredend visuell, soll aber nach dem Willen von Tagliabue auch ökologisches Bewusstsein vermitteln.

Text: Linda Benkö Renderings: Playtime / EMBT