Feiern bis zum Abheben

Es gibt weltweit wohl nicht viele Hangars, die mit mehreren Architektur- und Baupreisen ausgezeichnet wurden. Eines dieser seltenen Exemplare ist am Flughafen Essen/Mülheim inmitten des deutschen Ruhrgebietes zu finden. Zuvor stand dort eine in die Jahre gekommene Luftschiffhalle, welche die aktuellen technischen Ansprüche nicht mehr erfüllte. Das alte Objekt wurde 2020 abgerissen. An gleicher Stelle beherbergt nun eine Fachwerkkonstruktion mit Aluminiumfassade Zeppelin Hugo sowie dessen bereits außer Dienst gestellten Vorgänger, das Luftschiff Theo.

Hinter der Aluminiumfassade parken nicht nur Luftschiffe. Es werden auch Events gefeiert.

Während Hugo saisonal an seine zweite Homebase am Bodensee wechselt, ist Theo ganzjähriger Dauerparker in Essen/Mülheim. Dort teilt er sich den Luftschiff-Hangar, der auch als außergewöhnlicher Rahmen für Events dient, mit bis zu 1.500 Personen. Reycelte Basis Geparkt und gefeiert wird in Essen/Mülheim auf bereits genutzten Betonplatten: Die Fundamente der alten Luftschiff-Garage wurden vor Ort zerkleinert und recycelt, um als Basis für den neuen Hangarboden zu dienen. Die darüber liegende, sichtbare Bodenplatte des Neubaus entstand aus den recycelten Betonelementen einer nahegelegenen Baustelle. Auf diese Weise konnte man nicht nur bestehende Materialen wiederverwenden, sondern auch Transportemissionen minimieren. Fachwerktradition trifft auf Innovation Der Luftschiff-Hangar bedeckt eine Fläche von 3.500 Quadratmetern. Seine höchste Stelle erreicht – ebenso wie jene des Brandenburger Tores – 26 Meter. Trotz dieser enormen Dimensionen gelang dem Mülheimer Architekturbüro Smyk Fischer Architekten im interdisziplinären Teamwork mit Tragwerkplanern und Maschinenbauern eine kreislauffähige und ressourcenschonende Lösung. Belohnt wurde diese Mammutaufgabe u.a. mit der Gold-Zertifizierung des Hangars durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Knapp 560 Tonnen Holz hat man im Hangar verbaut.

Trotz enormer Dimensionen gelang eine ressourcenschonende Lösung.

Die innovative Tragwerkskonstruktion der Luftschiffgarage im Fachwerkdesign wurde bis hin zu ihren Holzzapfenverbindungen und den verwendeten Hartholzdübeln mit dem Naturbaustoff aus deutschen Wäldern realisiert. Großformatigen Brettschichtholzplatten sorgen in der Dachkonstruktion sowohl für statische Verstärkung als auch für Schall- und Wärmedämmung.

Die Tragwerkkonstruktion im Fachwerkdesign setzen Smyk Fischer Architekten mit Holz aus deutschen Wäldern um.

Mit 557 Tonnen verbautem Holz steht das optisch warme innere Erscheinungsbild im deutlichen Kontrast zur kühlen Ästhetik des Flugfelds und der Stehfalz-Fassade. Diese kommt ohne sichtbare Verschraubungen aus. Sie ist dank des verwendeten Aluminiums nicht nur wartungsarm und langlebig, sondern – ebenso wie das Holz-Tragwerk – sortenrein recycelbar. Im Tagesverlauf bieten ihre vertikalen Linien Licht und Schatten eine eindrucksvolle Bühne und unterstreichen das stark gewölbte Erscheinungsbild des Gebäudes.

Zum Öffnen in voller Höhe müssen zwei je 72 Tonnen schwere Tore bewegt werden.

Die Stehfalz-Fassade aus Aluminium ist sortenrein recycelbar.