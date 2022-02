Es werde Licht – und mehr

In jüngerer Vergangenheit fand die Waldmann Group optimale Lichtlösungen unter anderem für die Handelsblatt Media Group in Düsseldorf (Deutschland), die Nordnet Bank in Stockholm (Schweden), Interface in Shanghai (China), die ERBER Group in Getzersdorf (Österreich), PFSWeb in Bangalore (Indien), die Bayer Consumer Care AG in Basel (Schweiz) oder Procter & Gamble in Dubai (VAE).

Raumpotenzial nutzen

Bei Waldmann geht man davon aus, dass schon im Jahr 2030 (nicht erschrecken: das ist in acht Jahren!) etwa 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben wird. Und diese Menschen werden wohl Geld verdienen und deshalb arbeiten müssen – was wiederum die Frage nach der optimalen Nutzung von Raumpotenzial aufwerfen wird.