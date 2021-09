Energiewende im Wiener Altbau

Erstes Anergienetz für den Altbau

„Von einer Sanierung kann man in diesem Zusammenhang nicht sprechen“, erklärt der zuständige Architekt Johannes Zeininger. „Es handelt sich hierbei um eine Restrukturierung.“ Das, was dieses Projekt so besonders macht, ist von außen nicht wirklich sichtbar. Die Innovation befindet sich am Dach, in über hundert Metern Tiefe und im Röhrengewirr des Technikkellers. Hier wurde ein sogenanntes dezentrales Anergienetz installiert, das die Bewohner von zwei Gründerzeitbauten mit CO₂-freier Energie versorgt. Kein Gas, kein Öl, keine energietechnischen Altlasten.

Das ausgeklügelte System besteht aus einem Energieverbund zwischen den Häusern, in den Energie eingespeist und entnommen wird. Über Solarkollektoren am Dach werden pro Jahr durchschnittlich 73,5 Megawattstunden an Wärmeenergie „geerntet“. Diese wird während der Sommermonate in Rohren gespeichert, die bis zu 120 Meter tief unter das Gebäude reichen. Eine Art Batterie in der Erde, die der Warmwassererzeugung dient und im Winter die Fußböden beheizt. Im Sommer kühlt der Rücklauf aus dem Boden nahezu kostenfrei die Wohnräume. Eine Photovoltaikanlage auf dem Liftschacht und am Dach versorgt die Bewohner zudem mit grünem Strom.