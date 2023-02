Einer flog über das Kuckucksnest

Aber was heißt das nun konkret? Im Mittelpunkt des Entwurfs für den Flughafen CPK steht ein großer Umsteigeplatz. Dieser ist wie eine Art Parkanlage angelegt. Er besticht durch einladende Grünflächen und wird dank viel natürlichem Licht quasi zum Leben erweckt.

Nachhaltige Reisen sollen locken

Er ist aber nicht nur eine architektonische Begegnungszone, sondern auch die logistisch relevante: Hier finden Luft, Schiene und Straße zusammen. „Als zentraler Punkt im Organisationsschema schafft dieser Platz effiziente und leicht zu navigierende Verbindungen und ermutigt so die Passagiere, sich für nachhaltige Reisemittel zu entscheiden“, sagen die Architekten.

Dach als Zentralgestirn

An diesem lebendigen Ort würden sich die Menschen versammeln, bevor sie weiterreisen. Oder sie nehmen hier Gäste in Empfang, um sie in die Stadt zu geleiten. Spannend: Das auf den ersten Blick schon spektakulär anmutende Dach wird an dieser Stelle wahrlich zum Zentralgestirn des Flughafens. Durchgehend gewölbt und wie aus Holz gewoben, soll es die Passagiere mit seinen organischen Windungen intuitiv von der Plaza zu den Flugzeugen lenken.

Ein Nest aus Holz

Wie ein hölzernes Nest, von dem sich die Menschen in alle Windrichtung verteilen. Ein sichtbarer, aber nicht merklicher Wegweiser soll es sein, so lautet das Ziel. Das dürfte vor allem deshalb funktionieren, weil das gesamte Objekt nur minimale Höhenunterschiede aufweist und die Passagiere somit bloß auf zwei statt drei Achsen gelenkt werden müssen. Sie also kaum Stockwerke wechseln müssen, sondern stets auf einer Ebene von A nach B gelangen.