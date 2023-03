Einen Kaffee mit Stil, bitte!

Der Betreiber hatte für sein Café ein Lokal in einem Gebäude angemietet, das an alte europäische Häuser erinnert. "Wir wollten dem neu entstehenden Raum einen Chic verleihen, der zu jenem klassischen Stil passt, den der Kunde haben wollte", so design by 83.

Europäisches Ambiente

Das Kaffeehaus erstreckt sich über zwei Stockwerke. Herzstück des Erdgeschoss-Bereichs ist die langgezogene Theke, über die Desserts ebenso ausgegeben werden wie Kaffeespezialitäten, direkt vom Barista gebrüht. Helle Barrisol-Elemente an der Decke des Raums verstärken laut dem Designbüro den Eindruck des europäischen Ambientes.