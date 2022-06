Eine Sonnenblume für São Paulo

Daher standen Ansprüche wie Sozialisierung, Wohlbefinden und Begegnung zwischen den Menschen an vorderster Stelle. All das wiederum soll die Bindung von Talenten an die jeweiligen Unternehmen fördern sowie zu kreativeren und dynamischeren Arbeitsprozessen führen. Kein Wunder also, dass so viel Wert auf gemütliche Rückzugsorte und Treffpunkte im Freien gelegt wurde.

Willkommen im Grünen

Um dieses Willkommensgefühl am Arbeitsplatz zu unterstreichen, wurde vor dem Eingangsbereich in das Gebäude ein großzügiger Garten angelegt, der im Laufe der Jahre stetig an Üppigkeit zunehmen wird. Gleiches gilt für sämtliche Grünbereiche auf den Terrassen und Brüstungen, die in Zukunft auch der Beschattung und damit Kühlung des gesamten Gebäudes dienen werden.