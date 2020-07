Eine Palme für Chinas Elite

Wenn man so will, dann ist es wenigstens tröstlich, dass die Entwickler des so genannten „Life Island“ in Shenzhen gar nicht so tun, als wäre das Projekt für alle gedacht. Die Planer von Penda China sagen ganz frei heraus: Hier soll sich die Elite Chinas zuhause fühlen!

Life Island statt Wohnsilo

Dass sich die High-Society in dem geplanten Mega-Turm einnisten wird, steht auch außer Frage. Schließlich ist das Angebot der senkrechten Kleinstadt ganz gezielt auf die Bedürfnisse der chinesischen Elite zugeschnitten. Das bedeutet zum Beispiel, dass man auf große Supermärkte verzichtet. Diese würde man in der Regel im Eingangsbereich solch gigantischer Wohnsilos erwarten. Stattdessen sind kleine Läden, die Bioprodukte und dergleichen anbieten, konzipiert.