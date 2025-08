Eine Krone für den Speicher

Der Blick vom Restaurant im obersten Geschoss des transformierten Speichergebäudes macht klar, warum Rotterdam den Beinamen Manhattan an der Maas trägt. In der Skyline auf dem gegenüberliegenden Wilhelmina Pier haben sich Größen wie Renzo Piano, OMA, Álvaro Siza und Norman Foster in Form von Wolkenkratzern verewigt. Davor spannt die markante Erasmusbrücke von UNStudio ihre asymmetrische Geometrie über die Nieuwe Maas. Der Kaffeespeicher Santos steht als Relikt aus dem Jahr 1901 inmitten von neu entwickelten Wohn- und Bürobauten in den einstigen Docks von Katendrecht und erinnert an den großen Umbruch, den die Industrialisierung einst mit sich brachte. Der Backstein-Solitär wurde achtsam saniert, und mit der zweigeschossigen Aufstockung setzte man dem Industriedenkmal buchstäblich die Krone auf.