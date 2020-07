Eine Krone aus Holz

Dass sich Star-Architektin Dorte Mandrup bestens mit Nachhaltigkeit auskennt, ist bekannt. Auch, dass ihr Umweltschutz am Herzen liegt und sie spektakuläre Öko-Bauten entwirft. Projekte wie „The Whale“, der „Bestseller Tower“ oder das Karlskronaer Kulturhaus liefern den Beweis dafür. Ein aktuelles Werk passt nun perfekt ins Portfolio der preisgekrönten Dänin: Ihr Büro hat den internationalen Wettbewerbfür einen nachhaltigen Mixed-Use-Komplex in Göteborg gewonnen. Und diesem setzt Mandrup ihrerseits gleich eine edle Krone auf.

Neue Ikone der Nachhaltigkeit

Die Jury des vom schwedischen ImmobilienunternehmenVasakronan, der Stadt Göteborg und Swedish Architects organisierten Wettbewerbs wählte Dorte MandrupsVorschlag aus 43 Beiträgen renommierter Büros. Immerhin soll das Bauwerk am Flussufer zu Göteborgs neuer Ikone in Sachen Nachhaltigkeit geraten. Markantes Merkmal des gemeinsam mitBisgaard Landscape und Rambøllentwickelten Sieger-Projekts ist die ungewöhnliche Holzkrone, die dem ganzen Komplex seinen besonderen Look beschert.