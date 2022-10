Eine Kathedrale für den Wassersport

Darüber hinaus sind an dem Ort, an dem die Menschen in Saint-Denis künftig schwimmen lernen, Sport treiben, sich entspannen und treffen können, große öffentliche Grünflächen geplant. Das kompakte Gebäude wird von natürlichen und geplanten Grünflächen umgeben sein.

Natur als Patin für das Designkonzept

Mit dem Projekt wird gleichzeitig auch eine Verbindung mit dem neuen Herzen des künftigen Öko-Viertels La Plaine Saulnier geschaffen.

Neben der Aufwertung des Stadtviertels standen vor allem Nachhaltigkeit und Biodiversität im Vordergrund des Entwurfs. Die Natur sei Patin für das Designkonzept gestanden, heißt es: „Sie entwickelt sich ständig weiter, passt sich an veränderte Umstände an, was zu ausgewogenen Ökosystemen führt“.

Bepflanzung à la Ile de France

Der sehr kompakte Entwurf erlaube die Pflanzung von 100 Bäumen, um die Lebens- und Luftqualität zu verbessern und die Artenvielfalt zu fördern. Die Auswahl der zu pflanzenden Baumarten ist einerseits an die städtische Vegetation von Paris angelehnt, und erinnert andererseits an die ausgedehnten Waldlandschaften mit Kiefern, Eichen, Ahorn und Ebereschen auf der Ile de France.