Eine Ikone wird klimaneutral

Pilotprojekt zur Sanierung

Dass dieses Ziel durchaus realistisch ist, zeigt die innovative Sanierung des Empire State Building, dessen Eigentümerfirma mit gutem Beispiel vorangeht. In einer zehnjährigen Renovierungsphase gelang es, das 1930 erbaute Hochhaus, das in den Anfängen des Actionfilms von King Kong erklommen wurde, in eines der energieeffizientesten der Welt zu verwandeln. Genauso wie der Riesenaffe vor 90 Jahren das Kino mit seinen Special Effects revolutionierte, so kann die ökologische Transformation des ikonischen Wolkenkratzers die Dekarbonisierung im Gebäudesektor weltweit vorantreiben.