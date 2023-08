Eine Höhle für Insekten

Am 4. Mai 2023 war es soweit. Das Richard Gilder Center for Science, Education and Innovation in New York, kurz: Gilder Center, wurde endlich eröffnet. "Endlich" nicht nur deshalb, weil der Anbau des American Museum of Natural History (AMNH) rund zehn Jahre bis zu seiner Fertigstellung benötigte.

Nein, er hat auch deutlich mehr zu bieten als simple Ausstellungsräume. Insbesondere die angekündigte spektakuläre Architektur schraubte die Erwartungen für Interessierte in schwindelnde Höhen. Man darf davon ausgehen, dass sie nicht enttäuscht wurden.