Eine andächtige Sache

Energieautarker Weinkeller

Die moderne Stickstoffproduktionsanlage hilft die unerwünschte Oxidation während der Weinbereitung und des Ausbaus vermeiden. Zudem eigne sich die neue Weinkellerei unter anderem mit elektronischen Mostmessgeräten hervorragend, um neue Prototypen zu erproben, heißt es bei Château Angélus.

Mit Hilfe von Photovoltaik-Paneelen kann ein Teil des für den Betrieb des neuen Gebäudes benötigten Stroms selbst erzeugt werden. Das Gebäude ist nach dem britischen Standard BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) zertifiziert.

Spektakuläre Kellerei-Architektur als Marketinginstrument

Neue Kellertechniken verlangen nach dazugehörigen Kellereien und auch Schau- sowie Verkostungsräumlichkeiten. Und so ist in den vergangenen Jahren die Beauftragung namhafter Architekten beziehungsweise die Auslobung von Architektenwettbewerben für Neu- und Umbauten von Weinkellereien schwer in Mode gekommen. Die Weingüter erhalten so kreative und innovative Lösungen, die internationales Aufsehen erregen. Zudem eignet sich interessante Kellerei-Architektur prächtig als Marketing- und Weintourismusinstrument.