Ein Zirkus setzt auf Holzbau

Lastwagen, Traktoren, Tiertransportwagen, Wohnmobile, Zeltwagen, Bürowagen und noch viel mehr: Der Fuhrpark des Schweizer National Circus Knie umfasst an die 150 Fahrzeuge, mit denen er jedes Jahr durch die Schweizer Kantone tourt. Mit dabei sind über 1.000 Tonnen Material, die bei jeder Station auf- und anschließend wieder abgebaut werden. Wenn der Zirkus Pause macht, dann bezieht er das Winterquartier im St. Gallener Ort Wagen. Die ursprüngliche Halle stammt aus den 1970er-Jahren und war bereits baufällig geworden. So entschied man sich für einen Ersatzneubau, der die Lagerstätten des Zirkus zentralisieren und zusätzlich auch die Werkstätten unterbringen soll.

Schon beim Bau von Knies Zauberhut , einer multifunktionalen Eventlocation in Rapperswil am Zürichsee setzte der Schweizer Ableger der weitverzweigten Zirkusdynastie Knie auf den modernen Holzbau. Anders als bei der ausdrucksstarken Freiformkonstruktion des Zauberhuts folgt das Winterquartier der Typologie entsprechend einer rationalen Ordnung.

Abgesehen vom Erschließungskern bestehen auch das Fundament und die Bodenplatte aus Ortbeton, während es sich bei den Sockeln für die V-Stützen um vorgefertigten Elementen handelt. Im mittleren Teil des Gebäudes ragt eine Art Dachgeschoss in die Höhe, in dem sich großformatige Requisiten verstauen lassen.

Mit einer Höhe von 8,5 Metern fügt sich der Bau nun gut in das Landschaftsbild ein, was auch im Sinne der Einwohner des kleinen Ortes Wagen ist. Am Rand der bebauten Fläche sollen zudem Bäume gepflanzt werden. „Die zurückhaltende Holzfassade, die extensive Dachbegrünung sowie die gezielten Maßnahmen in der Umgebungsgestaltung schaffen eine angemessene Einbettung des Winterquartiers in die landschaftliche Umgebung“, heißt es in der Projektbeschreibung.

Ein langer Lebenszyklus

Die große Halle mit den seitlichen Falttüren macht klar, was für ein logistisches Großprojekt ein Zirkus eigentlich ist. Mit dem qualitativ hochwertigen Holzbau hat Circus Knie nicht nur ein schönes und nachhaltiges Winterquartier bekommen. Man darf auch davon ausgehen, dass der Ersatzneubau eine wesentlich längere Lebensdauer hat als die alte Halle.