Ein Wunder in Neuauflage

Der Aufschrei in der internationalen Architekturszene war entsprechend groß. Auf Initiative der Berliner Kuratorin Sally Below und Georg Vrachliotis, Professor für Architekturtheorie, erweckte man die „Sleeping Beauty“ auf der Architekturbiennale in Venedig 2018 in einer vielbeachteten Ausstellung zu neuem Leben. Es schaffte Bewusstsein für das baukulturelle Erbe und führte schließlich zur allgemeinen Verständigung darauf, dass die identitätsstiftende Ikone erhalten bleiben soll.

Ein Schirm der Demokratie

„Man muss mehr denken, mehr forschen, entwickeln, erfinden und wagen…“ Dieses Zitat von Frei Otto aus einem Vortrag in den 1980er-Jahren beschreibt exemplarisch die Arbeit und Philosophie dieses Visionärs und Erfinders. Ein Zitat, das nun auch zum Leitmotiv der Transformation und neuen Bespielung des architektonischen Erbstücks geworden ist.