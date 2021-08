Ein Trio in Pastell

Wie gewohnt, achtet das Büro Powerhouse Company beim Design auch bei Details auf Nachhaltigkeit: Handwerklich hergestellte, jeweils in vier Teile geschnittene Ziegel geben der Fassade einen nuancierten Effekt: Subtil und doch interessant, warm und strukturiert.

Der in komplizierten Mustern verwendete Ziegelstein vereinheitlicht unser Design. Wir sind sehr stolz auf dieses Mauerwerk, das vielfältig und durch und durch nachhaltig ist. Architekt Dik Houben

Das dreiteilige 5-Tracks Ensemble hat quasi zwei Identitäten: Eine auf der Stadt-, und eine andere auf der Bahn-Seite. Im Norden, entlang der neuen Stationslaan, präsentiert sich der Komplex als durchgehende Stadtmauer. Diese bezieht sich in Maßstab, Material und Höhe auf Bredas Stadtteil Belcrum. Im Süden, entlang der Bahngleise, zeigt die Anlage eine Abfolge höherer, dreieckiger Gebäude in einem Park. Dort ähnelt sie einer in Zickzack-Form getrimmten Hecke.