Ein Spielplatz zum Entspannen

Das Restaurant erstreckt sich über drei Ebenen mit jeweils unterschiedlichem Thema. Hier findet man Wald, Seerosen sowie Schilf. "An dessen Form erinnern zum Beispiel die Lampen, die die Tische in Terrassennähe beleuchten", so die Designerin. Der Buffetbereich wiederum wurde mit verschiedenen Stationen einem Markt nachempfunden. Eingangsbereich und Rezeption erinnern dem Studio zufolge mit runden Formen, leuchtenden Farben und Dekorationen an die Flora und Fauna des Waldes.

Alt und Neu

Geschaffen wurde zudem ein neuer Zimmertyp, der über einen eigenen Kinderbereich verfügt. In diesem "stehen immer drei Betten zur Verfügung, von denen eines an der Decke hängt und eine Art Nest-Bett darstellt", wie Interior Designerin Caterina Betti erklärt. "Dieses ist am Falken inspiriert, dem Symbol des Hotels, und auch wenn es nicht belegt ist, wird es immer zu einer Gelegenheit für Spiel und Spaß für unsere kleinsten Gäste."