Ein Schwimmring als Sozialprojekt

Touristenhochburg

Fortgeschrittene medizinische Versorgung, Medikamentenentwicklung und Roboterchirurgie können im Unterwasser- Rechenzentrum ebenfalls durchgeführt werden. Geht es nach den Plänen der Entwickler, soll das medizinische Angebot auch nicht ansässigen Personen zur Verfügung stehen und Dogen City so zu einem Ort des Medizintourismus werden.

Lebensmittel, basierend auf Meerwasser-Landwirtschaft und Aquakulturen, werden – auch als natürliches Heilmittel beworben – das Angebot für Besucher:innen ergänzen. Last but not least soll Dogen City als Aufnahmeort für Naturkatastrophen und Klimaflüchtlinge dienen.

Text: Michi Reichelt Bilder: N-Ark