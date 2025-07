Ein Schiff geht vor Anker

Den Segelschiffstyp Dhau gibt es vermutlich seit dem vierten Jahrhundert. Dabei handelt es sich um Ein- bis Dreimaster, die im arabischen Raum sowie in allen Länden zu finden sind, die an den Indischen Ozean grenzen. Im arabischen Königreich Bahrain entwickelte sich neben der intensiven Nutzung von Erdöl- und Erdgasvorkommen unter anderem auch der Schiffbau zu einer bedeutenden Branche. Auf der diesjährigen Expo in der japanischen Hafenstadt Osaka beruft sich der autoritäre Inselstaat auf dieses kulturelle Erbe und präsentiert sich von seiner gesellschaftlich und ökologisch aufgeschlossensten Seite. Für den Expo-Pavillon in Holzbauweise engagierte Bahrain den weiblichen Shootingstar der internationalen Architekturszene: Lina Gotmeh.