Ein Rohr als Wackelkandidat

Sie ist ohne Frage kreativ, die Welt der Architektur. Manche Projekte sind spektakulär. Andere nutzerorientiert, manchmal pragmatisch. Jedenfalls aber eint sie in der Regel ein hohes Maß an Berechnung. Gerade moderne Baumethoden, wie die des Holzbaus verlangen exakte Berechnungen. Kurz gesagt: Niemand baut einfach drauf los und hofft dann, dass die Sache nicht in sich zusammenkracht.

Wer nicht wagt, der nicht ...

Der Moskauer Architekt Sergej Kusnezow aber sieht das offenbar teilweise anders. Er hat bei seinem gerade fertiggestellten Projekt Russian Quintessential auf eben diesen nicht ganz unwesentlichen Aspekt gepfiffen. Ob sein ungewöhnliches Miniheim am Ende auch wirklich stabil ist, blieb bis zur letzten Schraube offen! Niemand in seinem Team konnte voraussagen, ob die Struktur in ihrer freitragenden Position standhalten würde.

Russian Quintessential: klein aber komplex

Denn auch wenn der Bau nicht groß ist, sei die Konstruktion so komplex und die Lage so extravagant, dass keine Berechnung wirklich aussagekräftig gewesen sei. „Die Konstrukteure berechneten mögliche Verformungen, aber mangels einschlägiger Erfahrung konnte niemand mit Sicherheit sagen, wie sich die Struktur und vor allem ihre Verkleidung nach der Installation verhalten würden“, so Kuznetsov.