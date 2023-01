Ein Prototyp, der Hoffnung macht

Obwohl Städte nur rund drei Prozent der Erdoberfläche bedecken, verursachen sie knapp drei Viertel aller globalen CO2-Emissionen. Schon jetzt leben mehr als 50 Prozent aller Menschen in urbanen Ballungsräumen. Und es werden mehr: Um genug Wohnraum zu schaffen, werden Prognosen der Vereinten Nationen zufolge bis 2060 weitere 230 Millionen Quadratmeter Gebäudeflächen nötig sein. Nur logisch also, dass Lösungen gefragt sind, die besagten Wohnraum schaffen, zugleich jedoch dem Klimawandel entgegenwirken. Das US-Büro Skidmore, Owings & Merrill (SOM) hat mit Urban Sequoia NOW ein Konzept entwickelt, das diesbezüglich hoffen lässt.

Zum Modell gereifte Vision

An der Idee tüfteln die international renommierten SOM Architekten schon länger. Entsprechende Pläne und Forschungsergebnisse präsentierten sie 2021 unter dem Titel „Urban Sequoia“ bei der 26. UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow. Seitdem wurde das visionäre Konzept weiterentwickelt: Zu Urban Sequoia NOW – einer Design-Vorlage, die sich jetzt und heute bereits allerorts umsetzen ließe. Und dieses, bei der COP27 in Sharm El-Sheikh erstmals vorgestellte, vielversprechende Modell hat viel zu bieten.