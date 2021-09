Ein „Powerhouse” für Studenten

Laufend Einblick in alle Epochen des Gebäudes

Die spektakuläre hängende, 175 Meter lange, dreispurige Laufbahn windet sich gleich einer Schleife durch alle Epochen des Gebäudes. Sie reicht teils in das Field House und das Schwimmbad hinein.

Neben den Sporteinrichtungen bietet das Powerhouse den Studentinnen und Studenten auch eine Reihe von Freizeiteinrichtungen. Dazu gehören ein Café, Lounges, ein Konferenzzentrum, ein Hörsaal und ein Theater.

Die neue Fußgängerbrücke durchbricht das Mauerwerk und verbindet das Powerhouse mit dem bereits bestehenden Campus. So ist das College auch an die Stadt und die angrenzenden Flussuferwege und Parks am Rock River angebunden. Das Gemeindeleben insgesamt wird so dynamischer und lebendiger.