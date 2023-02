Ein neuer (Luxus-)Tempel für Athen

Das Design des neuen Luxusrefugiums verneigt sich vor der Geschichte, Kultur und Mythologie Griechenlands. Mit seiner Kombination aus griechischem Erbe und authentischem Athener Charme, wirkt das Resort wie eine Hommage an den glamourösen Lebensstil früherer Zeiten. Immerhin galt Glyfada schon in den 1950er Jahren einmal als aufstrebender Konkurrent der legendären Urlaubsdestinationen an der französischen Riviera. Und Griechenland setzt derzeit mit aktuellen Plänen und Investitionen viel daran, die Athener Riviera zu eben diesem Glanz zu führen.

„Nachbar“ Naturwunder

Ein großes Plus des One&Only Aesthesis ist zudem seine Nähe zu einem faszinierenden Naturwunder: Der Vouliagmeni-Seewird über ein unterirdisches System überfluteter Höhlen mit Meerwasser gespeist, während eine Süßwasserquelle seinen Salzgehalt reduziert. Wegen seiner konstanten Wärme und des hohen Schwefelwasserstoffanteils wird er schon seit Ende des 19. Jahrhunderts als Heilbad genutzt.