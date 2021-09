Ein Museum für Feuchtgebiete

Natur, bestens ins Szene gesetzt

Das Langhaus fungiert als Bindeglied zwischen Kultur und Natur. Es steht als bescheidenes und doch klar-kraftvolles Statement in der Landschaft und kontrastiert automatisch mit der heterogenen, natürlichen Umgebung. Gleichzeitig markiert das Langhaus die Wasserkante und ist so etwas wie ein Vorhang, der sich lüftet, wenn der Besucher es betritt und beginnt, sich mit der Natur auseinanderzusetzen.

Das Tor des Baukörpers gliedert sowohl die Sicht und Betrachtungsweise, als auch den Raum in den Eingang, den öffentlichen Hauptweg durch das Gebäude sowie in den Zugang zum Delta. Mit dieser gleichsam gerahmten Ansicht der Natur wird diese erst recht bestens in Szene gesetzt.