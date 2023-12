Ein M-House im Grünen 

Und am Ende der Straße steht ein Haus an Australiens Küste – das M-House. Clareville Beach, eine bewaldete Küste geprägt von alten Bäumen, grünen Pflanzen, grünem Rasen und neben dem ganzen Grün der Blick aufs blaue Meer. Ein Ort, der Ruhe und Entspannung ausstrahlt und zum Wohnen einlädt. Diesen Traum vom Zuhause im Grünen wollten sich Bauherren, die schon seit längerem in der Gegend lebten, erfüllen und beauftragten Rama Architects, um ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Beim Entwurf des Hauses rückte der alte Baumbestand an Bangalay-Bäumen des Grundstücks in den Fokus. So entstand der Grundgedanke des M-House. Ein privates Familienhaus, das sich in die Umgebung einfügt und die Grenzen von Drinnen und Draußen verschmelzen lässt.