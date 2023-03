Ein Juwel im Weinberg

Auf einer malerischen Hügelkuppe im steirischen Weinland, eingebettet in die geometrische Schraffur der Rebzeilen, steht heute ein Weingut, das nicht nur für satte Tropfen vom fruchtbaren Vulkanboden bekannt ist. Der Weinhof Locknbauer zwischen St. Anna am Aigen und Tieschen ist auch ein Stück zeitgenössische Architektur, das Transformation, Holzbau und traditionelle Baukultur miteinander vereint. Doch es ist noch gar nicht lange her, da konnte man an dieser Stelle den Verfall eines alten Bauernhofes beklagen. Einer von vielen – konkret 400.000 –, die dem allgemeinen Höfesterben in Europa jedes Jahr zum Opfer fallen. Dass an seiner Stelle nun ein neuer Weinbaubetrieb steht, ist dem Pioniergeist eines jungen Mannes zu verdanken, der nach seinem Studium in Wien als Quereinsteiger zum Weinbauern wurde.