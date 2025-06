Ein Holzbau für Harlem

New York will den konstruktiven Holzbau pushen, auch bei öffentlichen Bauaufträgen. Der Entwurf für das Harlem Community Healthcare Center von ZGF zeigt, wie ein Krankenhaus auch die Gemeinschaft fördern könnte.

New York will den konstruktiven Holzbau pushen, auch bei öffentlichen Bauaufträgen. Der Entwurf für das Harlem Community Healthcare Center von ZGF zeigt, wie ein Krankenhaus auch die Gemeinschaft fördern könnte. An der Amsterdam Avenue in New Yorks Stadtteil Harlem steht ein baufälliges Gesundheitszentrum, das abgerissen werden soll. Es handelt sich um ein Viertel, in dem die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung große Lücken aufweist. Die Menschen, die dort leben, haben keinen Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen oder Labortests. Außerdem sind die Asthma- und Krebsraten bei Kindern sehr hoch und die Ernährung schlecht. Das US-amerikanische Architekturbüro ZGF hat sich auf Einladung des New York Magazines die Frage gestellt, welchen Beitrag die Architektur leisten kann, um diese strukturelle Benachteiligung auszugleichen. Was wäre, wenn das neue Gesundheitszentrum nicht nur ein Ort wäre, der die medizinische Grundversorgung abdeckt, sondern auch die Gemeinschaft fördert?

Ein Community-Haus mit einer Gemüsefarm am Dach und einer eigenen Schauküche soll das Healthcare-Zentrum ergänzen.

Was wäre, wenn das Krankenhaus zum „Gesundenhaus“ würde und mit einer Urban Farm samt Schauküche auch die Essgewohnheiten der Menschen positiv beeinflussen könnte? Was wäre, wenn das neue Healthcare-Zentrum ein einladender Ort wäre, dessen biophile Umgebung allein schon für Wohlbefinden sorgt? Holz, Raum, Licht Die Antworten auf all diese Fragen hat das Büro ZGF in ein Konzept gegossen, das den konstruktiven Holzbau zum Dreh- und Angelpunkt einer gesundheitsfördernden Architektur macht. „Der Entwurf setzt auf das Potenzial von Holzbau, Biophilie und Tageslicht, um einen Ort des Wohlbefindens in einer unterrepräsentierten Gemeinschaft zu schaffen“, heißt es in dem Konzept.

Eine biophile Umgebung: Im Entwurf für das Harlem Community Healthcare Center entfernt man sich bewusst vom nüchtern-institutionellen Charakter von Gesundheitseinrichtungen.

Wie gut die Architekten von ZGF das Biophilie-Prinzip auch in die Tat umsetzen können, zeigt der erweiterte US-Flughafen Portland. Unter seinem neuen, spektakulären Holzdach wächst ein eigener Wald, was den Gang zum Gate zum erholsamen Spaziergang macht. Der Entwurf setzt auf das Potenzial von Holzbau, Biophilie und Tageslicht, um einen Ort des Wohlbefindens in einer unterrepräsentierten Gemeinschaft zu schaffen. ZGF Architects Im Entwurf für das Harlem Community Healthcare Center entfernt man sich bewusst vom nüchtern-institutionellen Charakter von Gesundheitseinrichtungen und vermittelt stattdessen einen Look & Feel, der eher an ein Wellness-Hotel denken lässt. Baumartige Holzstützen bilden zum Teil das Tragwerk des vierstöckigen Gebäudes. Eine Sofalandschaft in der lichtdurchfluteten Lobby soll zum öffentlichen Wohnzimmer werden.

Wie gut die Architekten von ZGF das Biophilie-Prinzip auch in die Tat umsetzen können, zeigt der erweiterte US-Flughafen Portland .

Vorteile durch den Holzbau Die Konstruktion basiert auf einem Holzpfosten-Riegel-System in Kombination mit innovativen Kassetten-Decken-Modulen. Diese haben tragende Funktion und dienen als verdeckte Leitungsführung, während sie zugleich einen baulichen Abschluss bilden. „Der moderne Holzbau liefert sowohl Struktur als auch Finish. Dadurch werden Kosten gespart und überflüssige Materialien vermieden, die die Raumluftqualität beeinträchtigen“, erklärt das Büro einen der Vorteile dieser Bauweise. Die hohe Vorfertigung im Holzbau mache die Montage vor Ort effizient und sicher und verkürze zudem die Bauzeit. „Durch das Baukastensystem lassen sich Gebäude aus Holz schneller errichten als solche aus Beton und Stahl. Eine kürzere Bauzeit reduziert außerdem die LKW-Fahrten durch die Straßen der Stadt, wodurch die Nachbarschaft weniger gestört wird.“ Der moderne Holzbau liefert sowohl Struktur als auch Finish. Dadurch werden Kosten gespart und überflüssige Materialien vermieden. ZGF Architects Zu den gesundheitlichen Vorteilen von naturbelassenen Holzoberflächen in Innenräumen gibt es mittlerweile zahlreiche Studien, auf die die Planer ebenfalls verweisen. Als einen der größten Vorteile des Holzbaus nennen sie seinen „um über 50 Prozent reduzierten CO2-Fußabdruck“ im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen. Der Holzbau könnte so der Stadt New York dabei helfen, die angepeilte Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.

Die Konstruktion basiert auf einem Holzpfosten-Riegel-System in Kombination mit innovativen Kassetten-Decken-Modulen.