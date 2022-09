Ein Headquarter ohne CO₂

Nicht nur die Jury goutierte das Konzept, sondern auch die Öffentlichkeit, die man von Anfang an in den Gestaltungsprozess eingebunden hat. Den Bewohnern der finnischen Hauptstadt steht mit dem Abschluss des Großbauprojektes neuer öffentlicher Raum zur Verfügung, und das direkt am Hafen. Am Marktplatz soll ein kleiner Stadtpark entstehen und zum Wasser hin möchte man einen großen Terrassenbereich für Cafés und Restaurants schaffen.

Klimaneutrale Investitionen

Neben Stora Enso und dem Hotel sollen sich auch andere Unternehmen im 16.000 Quadratmeter großen Komplex einmieten können. Entwickelt wird die Immobilie von der finnischen Pensionsversicherungsgesellschaft Varma, die sich das Ziel gesteckt hat, bis 2035 ein klimaneutrales Anlageportfolio zu haben. Dazu hat das Unternehmen seine Investitionen in Kohle und Öl veräußert und investiert stattdessen in emissionsfreien Strom und klimaneutrales Heizen.