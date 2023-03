Ein Haus zum Ausziehen

Mittlerweile stehen in diesem Waldgebiet fünf Hütten aus derselben Serie, die man für den naturnahen Urlaub auf www.holenberg.com mieten kann. Die britische Tageszeitung „The Guardian“ kürte Holenberg zu den zehn umweltfreundlichsten Unterkünften in Europa. Und das neueste Modell der ausziehbaren Hütte wurde auf dem World Architecture Festival (WAF) in Lissabon zum „World Hotel Building of the Year 2022“ ernannt. Im Marketingfolder zur neuesten Hüttenversion heißt es: „ANNA Stay ist keine Hütte, sondern ein Raumschiff. Ein Raumschiff, das einen zurück auf den Planeten Erde bringt (…) und mit einer Realität verbindet, in die wir von Natur aus gehören.“

Rückbaubares Modulsystem

Das wandelbare Tiny House setzt sich aus unterschiedlichen Materialien zusammen. Die Außenhülle besteht aus Accoya, einem modifizierten Holzprodukt, dessen Ursprungsmaterial die schnell wachsende Radiata-Kiefer ist. Durch Acetylieren mit Essigsäure wird das Holz deutlich haltbarer und langlebiger.Die Tragstruktur besteht aus Birkensperrholz, das aufgrund seiner Leichtigkeit und der hohen Elastizität gerne eingesetzt wird. Die beiden Außenhüllen – die eine transparent, die andere beschattend und isolierend – stehen auf Industrierädern, die von Stützschienen geführt werden.