Ein Forschungscampus besonderer Art

Zentraler Orientierungspunkt des gesamten ESS Forschungscampus ist das kreisförmige Dach über der Target-Halle, auf dem sich eines der wichtigsten Elemente des Spallationsprozesses, das Wolframrad, befindet. In Anlehnung an dieses Rad scheint die große, abgerundete Struktur des Daches über der Halle zu schweben. Eine leichte Konstruktion sorgt dafür, dass es sein beträchtliches Volumen trägt, zugleich jedoch Licht in die Halle lässt und Schwedens schneereichem Klima standhält.

Zukunft im Blick

Um der Anlage einen einheitlichen gestalterischen Ausdruck zu verleihen, sieht der Plan vor, alle Gebäude wie monolithische „Land-Kunst-Objekte“ in die Landschaft zu setzen: Jeder einzelne Trakt variiert in Größe und Funktion und ist – dem Spallationsprozess entsprechend – zwar strategisch, aber ohne strenges Raster positioniert. Einige Baukörper stehen einzeln, andere sind in Gruppen angeordnet. Damit stellen die Architekten sicher, dass der Entwurf die Flexibilität bietet, künftig auch neue Gebäude aufzunehmen.