Ein Familiendampfer am Donau-Altarm

Seit die Siedlung für ganzjähriges Wohnen freigegeben ist, gesellten sich zu den typischen Badehütten mit der Zeit auch Einfamilienhäuser, die mit der angestammten Typologie oft nicht mehr viel zu tun haben. Der Verlust an regionaltypischer Baukultur ist vielerorts das Ergebnis einer föderalisierten Raumplanung, die nicht von Architekten, sondern von Bürger- und Baumeistern bestimmt wird.

Mit seiner maritimen Formensprache fügt sich das Haus gut in die historisch gewachsene Badesiedlung ein.

Nautische Stilelemente wie die Bullaugenfenster erinnern an Modernisten wie Hans Scharoun.

Damit das neue Eigenheim auch genug Platz für den Familienzuwachs bietet, entschied man sich dafür, das Häuschen um einen Zubau zu erweitern. Mit Etzelstorfer als planenden und ausführenden Architekten haben die Auftraggeber einen Glücksgriff gelandet. Da er auch für sich und seine Familie bereits ein Haus in der Badesiedlung adaptiert hat, kennt er die Bausubstanz wie kein anderer und weiß über die gültigen Baubestimmungen Bescheid.

Familiendampfer voraus!

Die Wahl des primären Baumaterials fiel, der Ortstypologie folgend, auf Holz. So entstand der zweistöckige Zubau teils in Holzriegel- und teils in Holzmassivbauweise. „Wie bei Holzbauten üblich, stand der Zubau mit 54 Quadratmeter Wohnfläche innerhalb von zwei Tagen“, unterstreicht Etzelstorfer die kurze Bauzeit.