Ein Coffee Shop als Anti-Depressivum

Ideale Farbkombi: Heiteres Gelb und Zementgrau

Optisches Highlight des Yama in Tây Ninh ist die nach oben, in den zweiten Stock führende Wendeltreppe. Sie ist ebenfalls in heiterem gelb gehalten. Bestens zum dominierenden Farbton Gelb – und wohl auch damit man keine Überdosis davon bekommt – passt die graue Farbwelt. Grau ist übrigens im Farbton „Ultimate Grey” ebenfalls von Pantone zur Trendfarbe 2021 auserkoren worden.

Für Ksoul mache die Farbkombination auch deshalb Sinn, so sagen die Designer, weil sich die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in einem Modernisierungsschub befinde. Das Zementgrau steht so auch für die sichtbaren, neuen Urbanisierungstendenzen der Stadt.